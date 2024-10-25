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İsrail Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 gazeteci öldü

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.