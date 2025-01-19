İsrail, bırakacağı Filistinli esirlerden 180'ini ülke dışına sürecek

Bir yılı aşkın süredir devam eden Gazze'deki işgalin ateşkes ile son bulmasının ardından bölgedeki gelişmeler merakla takip ediliyor. İsrail, esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların bir kısmının, güvenlik risklerini azaltma gerekçesiyle ülke dışına gönderileceğini duyurdu.

Filistinli esirlerden "katiller" diye bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Katiller Batı Şeria'ya değil, Gazze Şeridi'ne veya ülke dışına gönderilecek" ifadesini kullanmış, 735 Filistinli esirden 180'den fazlasının sınır dışı edileceği öğrenilmişti.

Katar veya Mısır'a gönderilecekler

Esir değişimi ve ateşkes anlaşmasında, Filistinli esirlerin hangi ülkelere sınır dışı edileceğine ilişkin bir madde yer almazken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da dahil olmak üzere İsrail basını, söz konusu tutukluların Katar veya Mısır gibi başka ülkelere gönderileceğini duyurdu.

Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular Gazze Şeridi'ne geri dönecek. İsraillileri öldürmekle suçlananlar kalıcı olarak sınır dışı edilecek. İsrail, esirlerin serbest bırakıldıktan sonra ülke dışına sınır dışı edilmesinin, bu esirlerin Batı Şeria'ya geri dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltma kapsamında gerçekleşeceğini iddia ediyor.

İsrail'in serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle:

1- Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen, 45 yıldır tutuklu bulunan Nail el-Bergusi

2- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından, 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal

3- Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım

4- Hamas liderlerinden, 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa

5- Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi

6- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.