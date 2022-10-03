İsrail: Büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.

İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.

2 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında baskın düzenleyen İsrail güçleri, araçları içinde bulunan 3 Filistinliye ateş açtı.

Olayda Filistinli Basil Besbus ve Halid Anber hayatını kaybederken, Selame Rafet ise yaralandı.

İsrail güçlerinin ölen Filistinlilerin cenazelerini götürdüğü, yaralı Filistinliyi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor.