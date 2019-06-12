İsrail çizimi NYT'ye siyasi karikatür geleneğini bıraktırdı

12 Haziran 2019

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, iki ay önce uluslararası baskısında yayımlanan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen "rehber köpek" gibi resmeden karikatürün ardından, artık gazetenin uluslararası edisyonunda siyasi içerikli karikatürlerin yayımlanmaması kararı alındığı bildirildi.

Gazete karikatüristleri ile yollarını ayırdı

Haberde ayrıca, uluslararası baskıda görev alan sözleşmeli iki karikatüristin de sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

NYT sayfa editörü James Bennet, Patrick Chappatte ve Heng Kim Song isimli karikatüristlere bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için "minnettar olduklarını ve (çalışmalarıyla) gurur duyduklarını" belirterek, bir yılı aşkın süredir, günlük siyasi karikatürlere son vererek gazetenin yerel yayını ile uluslararası baskısını aynı çizgiye getirmeyi düşündüklerini ve 1 Temmuz itibariyle siyasi içerikli karikatürlerin uluslararası baskıda yer almayacağını ifade etti.

Görevine son verilen Chappatte, internet sayfasından yaptığı açıklamada, "kendisinin çizmediği bir karikatürün ardından yıllardır verdiği emeğin yok sayıldığını, bu tarz bir olayın dünyanın en iyi gazetesinde olmaması gerektiğini" kaydetti.

New York Times'taki karikatür krizi

Amerikan NYT gazetesinin nisan ayındaki bir baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, akabinde yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiğini" belirterek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA