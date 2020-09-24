İsrail COVID-19 önlemlerini sıkılaştırdı

24 Eylül 2020

İsrail yönetimi, COVID-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini 11 Ekim tarihine kadar sıkılaştırma kararı aldı.

Kabinenin bu sabah erken saatlerde aldığı karar doğrultusunda yarın 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak.

Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalması kararlaştırılırken, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak.

Bu kapsamda halkın, evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki yollarda görev yapacak polisler sayesinde gerekli durumlar dışında yaşadıkları bölgenin dışına çıkmak isteyenler engellenecek.

Netanyahu karşıtı protestoya katılımcı sınırlaması getirildi

Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi.

Bu doğrultuda Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2 bin kişinin katılmasına izin verilecek.

Günlük vakalar düşürülemiyor

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan "yumuşatılmış" karantinaya rağmen COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı düşürülemiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 1335'e ulaştığı, 6 bin 808 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 206 bin 332'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 667'nin durumunun ağır olduğu, 148 bin 75 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kaynak: AA