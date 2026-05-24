İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Toplumda “canavarlaşma” süreci yaşanıyor

Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan Herzog, İsrail toplumunda "korkunç bir vahşetin yayıldığını" vurguladı.

Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığına, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının "korkunç" düzeyde arttığına dikkati çekti.

Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir tepki gösterdi

Herzog'un ifadelerine, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve görüntülerini paylaşan İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.

Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi savunan aşırı sağcı Bakan, İsrail hapishanelerine giderek Filistinli esirlere yönelik ihlalleri kameralar önünde gözler önüne sermesi ve Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi desteklemesiyle biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in Bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığını ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.

Yahudi Gücü Partisi milletvekillerinden tepki

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekili Yitzhak Kroizer, Herzog'u bu konuşma nedeniyle eleştirerek, "İsrailli vatandaşları 'canavar' olarak nitelemek sadece kırmızı çizgiyi aşmakla kalmaz, aynı zamanda milyonlarca İsraillinin yüzüne tükürmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Aynı partiden milletvekili Limor Son Har-Melech de İsrail toplumu için "canavar" ifadesini kullanan cumhurbaşkanının, yalnızca tek bir siyasi kampın cumhurbaşkanı olduğunu öne sürdü.