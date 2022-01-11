İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: COVID-19 oldum, harika hissediyorum çünkü aşılıyım
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid COVID-19'a yakalandı.
Lapid, COVID-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
İsrailli Bakan, yaptığı paylaşımda "COVID-19 testim pozitif çıktı. Harika hissediyorum çünkü aşılıyım. Gidin ve aşılarınızı olun, maske takın. Böylelikle bunu beraber atlatacağız." ifadelerini kullandı.
COVID-19'un Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının COVID-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.