İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatacak

İsrail, Filistin’e verdiği destek nedeniyle İrlanda’nın Dublin’deki büyükelçiliğini kapatacak. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığı iddia edilerek, “İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı İrlanda hükümetinin aşırı İsrail karşıtı politikaları ışığında alınmıştır" denildi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail’in kararının son derece üzücü olduğunu ve ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukuktan yana tavır alacağını söyledi.

Simon, "İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. İrlanda iki devletli bir çözüm ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını istemektedir” dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ise, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini sürdüreceğini ve İrlanda'nın İsrail'deki büyükelçiliğini kapatma planları olmadığını söyledi.

İrlanda, Filistin devletini tanımış ve Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'i Gazze Şeridi’nde soykırımla suçladığı davaya destek vermişti.