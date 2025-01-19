İsrail duyurdu! Gazze’de ateşkes resmen başladı

Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşmanın ilk aşamasının bugün Türkiye saati ile 09:30'da uygulamaya geçmesi bekleniyordu. Ancak İsrail, Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin listesini göndermediği gerekçesiyle bölgede bombardımana devam etti. Saldırılarda, güne ateşkes umuduyla başlayan 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan habere göre, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Ateşkes TSİ 12:15’te başladı

İsrail, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze’de ateşkesin TSİ 12:15’te başlayacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini ve ateşkesin başladığını teyit ettiklerini açıkladı.

İsrail serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldı

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Hamas tarafından arabuluculara iletilen 3 İsrailli kadın esirin yer aldığı isim listesini aldığını doğruladı. Hamas, serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini arabuluculara teslim ettiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak olan 3 kadın esirin kimliklerini açıkladı. Bu esirler arasında İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) yer alıyor. Bu 3 kadın esir bugün serbest bırakılacak.

Netanyahu: Esirlerin listesi gelene kadar ateşkes başlamayacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

Netanyahu'nunu Hamas'tan serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar ateşkese başlanmayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Hamas: Sahadaki teknik nedenlerden dolayı gecikme yaşandı

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.

Trump: Saygı duymazlarsa kıyamet kopar

Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda Gazze'deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi. Kendi yönetiminin Gazze'deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.

Ateşkes anlaşmasının devreye girmesiyle esirlerin serbest bırakılacağını kaydeden Trump, "Esirlerin serbest kaldığını çok yakında göreceğiz, bu olsa iyi olur." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa süre önce görüştüğünü aktaran Trump, Netanyahu'ya şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Sadece yapman gerekeni yapmaya devam et. Bu işin (Gazze'deki savaşın) bitmesi gerekiyor. Biz bunun bitmesini istiyoruz ama yapılması gereken her neyse onu yapmaya da devam edin."

Serbest kalacak 735 Filistinlinin ismi yayınlandı

İsrail Adalet Bakanlığı, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 735'inin ismini yayınladı.

Serbest kalacak Filistinliler arasında Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar gibi önde gelen isimler ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirler de bulunuyor.

Bakanlık, esir takası kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 95 Filistinli esirin de isimlerini yayınlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.

İsrail, Netzarim'den 22 Ocak'ta çekilecek

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.

Anlaşma 3 aşamadan oluşuyor

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.