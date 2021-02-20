'İsrail esir karşılığında Suriye'ye COVID-19 aşısı temin etti'
İsrail yönetiminin tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması için Suriye'ye COVID-19 aşısı temin ettiği iddia edildi.
İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Suriye'ye yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı temin ettiği iddia edildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Suriye yönetimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.
Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi.
Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.
Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ile Suriye, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.
Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Suriye de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.