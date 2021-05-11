İsrail-Filistin gerilimi sürüyor: Kudüs’ün geleceği ne olacak?

Doğu Kudüs’te nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği kapsamında oruçlarını Şam Kapısı merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor. Filistinliler ile İsrail polisi arasında başlayan çatışmaların ardından, cuma günü Mescid-i Aksa’ya giden binlerce Filistinli, 10 Mayıs Kudüs Günü’ne özel yürüyüş düzenlemek isteyen İsrailli gruplarla karşı karşıya geldi. Bölgede İsrail polisi ile Filistinli gruplar arasında devam eden çatışmalarda polisin biber gazı ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, çatışmalar Gazze Şeridi’ne taşındı. Hamas grubu dün Gazze’ye yüzlerce roket fırlatıldığını açıklarken, İsrail de bu saldırıya karşılık verdi. Hafta sonundan beri bölgede devam eden gerilim sebebiyle yüzlerce kişi yaralanırken, onlarca kişi da yaşamını yitirdi. İsrail ve Filistin arasında yeniden yükselen gerilime dünya liderlerinden de tepki geldi.

En az 25 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Mescid-i Aksa’da başlayan gerilim, Doğu Kudüs’te Filistinli ailelerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorunlu göç tehdidiyle sürüyor. Filistin Kızılay’ı bölgede baş gösteren protestolarda 500’ün üzerinde yaralının olduğunu açıklarken, İsrail’e bölgeden çekilmeleri için ültimatom verdikten sonra Hamas güçleri İsrail’e roket saldırısında bulundu. Hafta sonu Hamas güçleri tarafından Gazze'den İsrail topraklarına atılan 300'den fazla roketin büyük kısmı havada imha edildi. Söz konusu saldırılara karşılık veren İsrail, Gazze'de 130 hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sebebiyle en az 25 kişi de yaşamını yitirdi. Gazze’deki Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı’na göre ölenler arasında dokuz çocuk vardı. İsrail basınında yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Gazze’den Kudüs’e roket saldırısının ardından İsrail kabinesinin Gazze’ye yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarına onay verdiği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, hava saldırılarında militanları hedef aldıklarını ve ölenler arasında 15 Hamas üyesinin bulunduğunu söyledi. Hamas kaynakları, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Abdullah Fayyad'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Netanyahu’dan gerginliği artıracak açıklama

Bölgedeki çatışmaların yanında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklamalar geldi. Netanyahu, Gazze’den İsrail’e atılan roketlerle “kırmızı çizginin aşıldığını” belirterek, “Kudüs'te, Gazze'de ve ülkenin başka yerlerinde birçok cepheye yayılan bir mücadele içindeyiz. İsrail büyük bir güçle karşılık verecek. Topraklarımıza, sermayemize, vatandaşlarımıza ve askerlerimize acı çektirmeyeceğiz. Bize saldıran ağır bedel ödeyecek" dedi. Netanyahu ayrıca pazar günü kabine toplantısında yaptığı açıklamada Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ve İsrail’in Kudüs’ü inşa etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Filistin Başbakanı: İsrail Gazze Şeridi’nde katliam yapıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyla insanlık suçu işlediğini söyledi. Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda Iştiyye, İsrail’in Gazze’de insanlık suçu işlediğine dikkat çekti ve Netanyahu’nun kendi siyasi emelleri için "ölüm mekanizması" kullandığını vurguladı. Iştiyye, “İsrail, Gazze Şeridi’nde katliam yapıyor. Netanyahu, Gazze Şeridi’nde insanlık suçu işleyip ölüm mekanizmasını kullanarak bir sonraki İsrail hükümetinin önündeki siyasi tabloyu karmaşıklaştırmaya çalışıyor” dedi. Filistin yönetiminin yoğun bir diplomasi yürüttüğünü belirten Iştiyye, “Mısır ve Ürdün olmak üzere uluslararası toplum taraflarıyla iletişimimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden tepkiler büyüyor

Kudüs’te gerilimin azalması için Arap Birliği ülkeleri pazartesi günü olağanüstü bir toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından salı günü açıklamalarda bulunan Arap Birliği Başkanı Ahmed Aboul Gheit, İsrail’in Gazze’deki saldırıları “çocukların kanını döken rezil bir güç gösterisi” olarak tanımladı ve “İsrail’in Kudüs’teki ihlali ve hükümetin aşırıcı güçlere yönelik toleransı, durumun bu derecede tehlikeli bir hale almasını ateşledi” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ürdünlü mevkidaşı ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, “Tüm tarafların gerilimi düşürmesi ve sakinleşmek için mantıklı adımlar atması gerekiyor” dedi. Hamas tarafından atılan roketleri kınayan Blinken, bu konuda İsrail’in kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler yetkilisi Josep Borrell de Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının endişe verici bir durum olduğunu belirterek, “Bu tür eylemler uluslararası insan yasaları altında yasa dışıdır ve yalnızca bölgede gerilimi tırmandırmaya hizmet eder” açıklamasını yaptı. Borrell’e paralel, İran Dışişleri Bakanı Javad Zariff Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İsrail’i “insanların topraklarını ve evlerini” çalmakla ve “ırkçı bir rejim” oluşturmakla suçladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville de işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'de olayların tırmanmasından "derin endişe duyduğunu" belirterek, "Her türlü şiddeti, şiddete teşviki, etnik ayrımcılığı ve provokasyonları kınıyoruz" dedi.

Erdoğan’dan Filistin ile telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirirken, "sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını" ifade etti. "İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını" belirten Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini" söyledi.

“İsrail’in bu olaylardan sorumlu tutulması gerekiyor”

Kudüs’teki gerilime Dışişleri Bakanlığı’ndan da tepki geldi. Bakanlık, dün yapılan yazılı açıklamada İsrailli güçlerin Filistinlilere “güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini” kınadı. “İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması,” çağrısı yapılan açıklamada, “İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır. İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu’da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır. İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır,” ifadesi yer aldı.