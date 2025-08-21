İsrail-Filistin meselesi masada! Macron: 'İki Devletli Çözüm Konferansı için Türkiye'yle iş birliği içindeyiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Macron, Filistin ve İsrail çatışmasına yönelik gerçekleşecek İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

İş birliği için Türkiye'ye teşekkür etti

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yapılan görüşme hakkında bilgi verdi.

Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin tanımlanması gerektiğinin altını çizen Macron, iş birliği için Türkiye'ye teşekkür etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uluslararası durum hakkında görüştük. Öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sona erdirme hedefini paylaşıyoruz. Bunun için düşmanlıkların durması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin tanımlanması gerekiyor. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde bu konuda çok iyi bir iş birliği sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in kararını şiddetle kınıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı hakkında da açıklamalarda bulunan Macron, işgalin kalıcı bir çatışma durumuna yol açacağını ifade etti:

"İsrail hükümetinin Gazze şehrine yönelik askeri operasyon başlatma ve Batı Şeria'da, özellikle E1 bölgesinde yeni yerleşim yerleri oluşturma yönündeki son kararlarını şiddetle kınıyoruz. Bu, yalnızca kalıcı bir çatışma durumuna yol açabilir. Sadece ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi bir çözüm, bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayabilir."

"Siyasi çözümün yeniden başlatılması önemli"

Macron, Eylül ayında New York’ta yapılacak ve Fransa’nın eş başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı’na ilişkin de şunları söyledi:

"Fransa'nın eylül ayında New York'ta eş başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Özellikle Gazze'de bir istikrar misyonunun hayata geçirilmesi ve iki devletli çözüme dayalı bir siyasi çözümün yeniden başlatılması önemlidir"

Fransa Cumhurbaşkanı paylaşımını, "Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu tekrar söyledim" ifadeleriyle sonlandırdı.