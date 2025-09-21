İsrail: Filistin'i tanıyanlar Hamas'ı ödüllendiriyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının 7 Ekim'in doğrudan bir sonucu olduğu belirtilerek "Bu Hamas’ı ödüllendirmekten başka bir şey değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Hamas'ın İngiltere'deki "Müslüman Kardeşler" tarafından cesaretlendirildiğini savundu.

Aşırı sağcı bakanlardan Batı Şeria'yı ilhak çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına Batı Şeria'yı ilhak ederek yanıt verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, bu karara karşı acil önlemler alınması gerektiğini ileri sürdü.

Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi tehdidinde bulunan Ben-Gvir, "Filistin terör otoritesi tamamen yok edilmeli." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, kabineye Batı Şeria'nın ilhakı için öneri sunmayı planladığını kaydetti.

İngiltere ve diğer ülkelerin geleceklerini belirleyemeyeceğini iddia eden Smotrich ise verilecek cevabın Batı Şeria'nın ilhakı olduğunu öne sürdü.

Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek "Sayın Başbakan, zamanı geldi ve bu sizin elinizde." ifadesini kullandı.

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da yaptıkları açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulmasının şartının Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu savunarak 3 ülkenin aldığı karara tepki gösterdi.