İsrail Filistin'in tek COVID-19 laboratuvarını yok etti

İsrail ateşkes önerisine tamam demiş olabilir ancak 11 gündür süren karşılıklı saldırılarda İsrail’in birçok sivil can kaybına da neden olan füzeleri Gazze’deki tek Covid-19 testi laboratuvarını da yok etti.

Pandemiyle mücadelede kritik önem taşıyan Sağlık Bakanlığı binası ve Sınır Tanımayan Doktorlar ofislerinin yer aldığı bina da İsrail saldırılarıyla yıkılan yapılar arasında.

Gazze’nin en büyük hastanesinin Covid-19’la mücadele ekibinin başındaki Dr. Ayman Abu Al-ouf ve Filistin’in en kıdemli nörologu da saldırılarda hayatını kaybeden kritik isimler arasında yer aldı.