İsrail, Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını 'erteledi'

Hamas ile varılan ateşkes anlaşması pamuk ipliğine bağlıyken İsrail’den rehine takası ile ilgili yeni açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği belirtilerek, gerekçe olarak "Hamas’ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gösterildi.

Belirsiz süreyle ertelendi

Hamas’ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının "Bir sonraki rehinelerin küçük düşürücü törenler olmadan serbest bırakılması garanti altına alınana dek" ertelendiği kaydedildi.

İsrail Filistinli tutukluları serbest bırakmamıştı

Hamas ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti. Süreci ertelediği kamuoyuna yansıyan İsrail’in, konuyla ilgili yapacağı resmi açıklama merak konusu olmuştu.