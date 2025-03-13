İsrail-Gazze ateşkes görüşmelerinde son durum! Doha'da neler oluyor?

İsrail müzakere heyeti 9 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaşmış, Hamas da ateşkes anlaşmasına yönelik yeni müzakere turunun başladığını açıklamıştı. İsrail Heyeti'nin dün ülkesine dönememesi üzerine ateşkese yönelik olumlu gelişmelerin yaşandığına yönelik tahminler arttı.

Müzakere heyetinin dün gece geç saatlerde ülkeye dönebileceğini aktaran İsrail basını, dönmezlerse bunun müzakerelerde ilerleme kaydedildiği anlamına geleceğini değerlendirmişti.

10 esire karşılık ateşkes 60 gün uzatılacak mı?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ABD'nin 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiği ve taraflara söz konusu teklifi kabul etmeleri için baskı yaptığı aktarıldı. Söz konusu önerinin İsrail tarafından kabul edilmemesi durumunda Washington yönetiminin yalnızca ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest kalmasını öneren alternatif bir planı Hamas'a sunabileceği kaydedildi.

İsrailli bir yetkili ise ABD'den 60 günlük ateşkes karşılığında 10 esirin serbest bırakılmasına ilişkin hiçbir öneri gelmediğini belirtti. ABD adına Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Doha’da yürütülen Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılıyor.