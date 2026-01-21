Google Haberler

İsrail, Gazze Barış Kurulu’na katıldı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Gazze Barış Kurulu’nun bir üyesi olacak" denildi.

İsrail, Gazze Barış Kurulu’na katıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde barış planı kapsamında kurduğu Gazze Barış Kurulu’nun üyeleri belli olmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’ın kurula katılma davetini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Barış Kurulu’nun bir üyesi olacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.

WSJ: Trump, İran için askeri seçenekleri masada tutuyorWSJ: Trump, İran için askeri seçenekleri masada tutuyorDünya
Piyasalar Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandıPiyasalar Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandıFinans
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar