İsrail Gazze saldırılarında 24’ü çocuk 63 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, ateşkesi hiçe sayarak dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının özellikle “sarı hat” olarak bilinen bölgede çok sayıda evi, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı.

Yerel kaynaklar, saldırılarda 24’ü çocuk olmak üzere 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını bildirdi.

Hedef alınan bölgeler: Evler, sığınaklar ve hastaneler

Gazze’nin kuzeyinde yer alan yoğun yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda, birçok sivilin evinde yakalandığı öğrenildi.

Tanıklar, patlamaların özellikle Şati Mülteci Kampı, Cibaliye ve Refah çevresinde etkili olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilileri, bombardımanların hastane ve yardım merkezlerine de zarar verdiğini açıkladı.

İsrail ordusu: Bir askerimiz öldü

İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesinde meydana gelen saldırının “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ederek, bu saldırıda Yonah Efraim Feldbaum adlı bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ancak Hamas, yaptığı kısa açıklamada “saldırıyla ilgimiz yok” ifadelerini kullanarak iddiayı yalanladı.

Gazze’de bombardıman sürüyor

Yerel kaynaklar, İsrail’in sabah saatlerine kadar Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Birçok bölgede kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığı, bazı mahallelere yardım ekiplerinin ulaşamadığı ifade edildi.