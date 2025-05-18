İsrail, Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı kara harekatı başlattı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığını duyurdu. "Gideon’un Savaş Arabaları Operasyonu" adı altında yürütülen harekatta, Hamas’a ait 670’ten fazla hedef vuruldu. Silah depoları, militan mevzileri ve yer altı tünellerinin hedef alındığı operasyon kapsamında, IDF birliklerinin stratejik bölgelerde kontrol sağladığı belirtildi. Operasyonun süresiz olarak devam edeceği açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerinde geniş çaplı bir kara harekatı başlatıldığını duyurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "Gideon’un Savaş Arabaları Operasyonu" adıyla yürütüldüğü belirtildi.
670'den fazla hedef vuruldu
Açıklamada, geçtiğimiz hafta boyunca Hamas’a ait 670'den fazla hedefin vurulduğu, hedefler arasında silah depoları, militan mevzileri, yer altı tünelleri ve tanksavar füze noktalarının bulunduğu ifade edildi.
Hava kuvvetlerinin de kara birliklerine düzenli destek sağladığı belirtilirken, "İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.