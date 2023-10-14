İsrail, Gazze sınırına yığınak yapmayı sürdürüyor

İsrail ordusu günlerdir bombaladığı Gazze'yle sınırına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Hamas'ın saldırılarının da hedefi olan, güneydeki Sderot bölgesinin farklı noktalarında düzinelerce zırhlı araç ve tank hareket halinde görüntülendi. Bazı noktalarda ise tankların park ettiği görüldü.

İsrail, sınıra yakın birçok farklı noktadan yine tank ve obüs atışlarıyla da Gazze Şeridi'ni vuruyor.

İsrail'in ne zaman kara harekatına başlayacağı bilinmese de Gazzelilere bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki çağrıları, bir operasyonun an meselesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.