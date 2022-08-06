İsrail, Gazze'de 26 İslami Cihad hedefini vurdu
İsrail'in, Gazze saldırısında İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu açıklandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başladığı andan bu yana İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu belirtildi.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'a ait yeni hedeflerin vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada vurulan noktalar arasında silah, füze ve havan mermisi imalathanelerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise saldırıların başladığı andan bu yana İslami Cihad'a ait 26 noktanın hedef alındığı bilgisi yer aldı.
Haberde ayrıca, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze'den İsrail tarafına fırlatılan füzelerden 55'ini etkisiz hale getirdiği dile getirildi.
Yediot Ahronot Gazetesi de İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında 16 ton mühimmat kullandığını yazdı.
Haberde, saldırılara, savaş uçaklarının yanı sıra 50 İHA'nın katıldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, hava saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hava saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.