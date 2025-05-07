İsrail, Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu'na ikinci kez saldırı düzenledi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nu ikinci kez hedef aldı. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İsrail’in söz konusu okula düzenlediği ilk saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.