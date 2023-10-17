İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bu defa hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

"Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır"

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi. Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi’ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

3 günlük yas ilan edildi

Filistin haber ajansa WAFA'nın haberine göre, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Hastanesi!nin bombalanması sonrasında üç günlük yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

ABD'den açıklama: Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor

Pentagon: (İsrail'in hastaneye saldırısı) İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.

BM'den tepki: İnsanların onurları ellerinden alınıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de bir okula ve el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili, "Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'de bir okul ve hastaneye yapılan saldırılara ilişkin, "Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

AB Konseyi Başkanı Michel'den saldırıya tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu."

Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin çatışması gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Michel, Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili bilgiyi toplantıdayken aldıklarını belirterek "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin hastane saldırısının "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" sorusu üzerine Michel, toplantı sırasında aldıkları bilginin doğrulandığını ifade ederek "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

UNICEF: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

Suudi Arabistan: Uluslararası hukukun açık ihlalidir

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği "menfur suçu" en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

İran, İsrail saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran, İsrail'in hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Lübnan: Saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.

Lübnan bir günlük ulusal yas ilan etti.

"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."

İsrail insanlığa tokat atıyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail soykırım cinayeti ile insanlığın yüzüne tokat atıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Katar: Vahşice bir katliam

Katar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam" olarak nitelendirdi. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastane saldırısı, "vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen, insanlığa karşı suçlara, kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman seçici davranarak "suç ortaklığı" yaptığı ifade edilen açıklamada, bunun daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına yol açacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hastane, okul ve yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilerek, bunların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan "üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve İsrail'i sivillere karşı daha fazla suç işlemekten caydırması" istendi.

Cezayir’den kınama

Cezayir, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasını şiddetle kınadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik kasıtlı saldırısını şiddetle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İsrail’in açık bir şekilde uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara İsrail’in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

IKBY, saldırıyı kınadı

IKBY Hükümet Sözcülüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze’de 500’den fazla kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınıyor. Kurbanların ekseriyetini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.

Savaş ve askeri saldırıların çözüm olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Masum ve sivil vatandaşların tehlikelerden korunması için uluslararası kamuoyuna daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.