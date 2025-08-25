İsrail, Gazze’de Nasır Hastanesi’ni vurdu: 4’ü gazeteci 15 ölü!

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Filistinli sağlık yetkililerine göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında Reuters, Associated Press (AP) ve El Cezire için çalışan 4 gazeteci de bulunuyor.

Gazeteciler hedef oldu

Saldırıda yaşamını yitiren gazetecilerden birinin, AP ve Independent Arapça için çalışan foto muhabiri Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.

Reuters kameramanı Hüsam el-Mesri’nin de saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Reuters fotoğrafçısı Hatem Khaled’in ise yaralandığı aktarıldı.

NBC’den Moaz Abu Taha ve El Cezire foto muhabiri Muhammed Salama da yaşamını yitiren gazeteciler arasında yer aldı.

“Hastane öğrenci ve gazetecilerle doluydu”

Nasır Hastanesi’nde görev yapan Filistinli doktor Sabır el-Esmer, saldırı anını El Cezire’ye anlattı.

Esmer, “Hastanedeki herkes gibi ekipman ve ilaç eksikliği ile işimizi yapıyorduk. Bu esnada büyük saldırı geldi” dedi.

Saldırının öğrencileri, doktorları ve gazetecileri hedef aldığını belirten Esmer, “Öğrenciler ders alıyordu, gazeteciler de Gazze’deki hastanelerde neler olduğunu rapor etmeye hazırlanıyordu” ifadelerini kullandı.

244 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze Hükümetinin Medya Ofisi, bu saldırıyla birlikte İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısının 244’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, “İsrail işgalinin Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde basın görevi için bulunan gazetecileri bombalayarak işlediği korkunç suçla meslektaşlarımız şehit edildi” denildi.

Ayrıca ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler, bu “suçlara ortak olmakla” suçlandı.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabında, “Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise “Gazze’deki durumu kontrol altına alamamamız insanlığın başarısızlığıdır, İsrail’in yaptıkları tüm insani yasalara aykırıdır” açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: “Soruşturma başlatacağız”

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi bölgesini vurduğunu doğrularken, “olayla ilgisi olmayan kişilere zarar vermekten üzüntü duyduklarını” ve gazetecileri hedef almadıklarını iddia etti. Genelkurmay başkanının saldırıya ilişkin ön soruşturma başlatacağı duyuruldu.