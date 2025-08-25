İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nin 4. katına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırılarda 5’i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazeteciler hedef oldu

Saldırıda, uluslararası basın kuruluşlarında görev yapan birçok gazeteci yaşamını yitirdi.

Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve Associated Press için çalışan Meryem Ebu Dekka, NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz ölenler arasında yer aldı.

“Hastane öğrenci ve gazetecilerle doluydu”

Nasır Hastanesi’nde görev yapan Filistinli doktor Sabır el-Esmer, saldırı anını El Cezire’ye anlattı.

Esmer, “Hastanedeki herkes gibi ekipman ve ilaç eksikliği ile işimizi yapıyorduk. Bu esnada büyük saldırı geldi” dedi.

Saldırının öğrencileri, doktorları ve gazetecileri hedef aldığını belirten Esmer, “Öğrenciler ders alıyordu, gazeteciler de Gazze’deki hastanelerde neler olduğunu rapor etmeye hazırlanıyordu” ifadelerini kullandı.

Sivil savunma ekipleri de hedef oldu

Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda gazetecilerin yanı sıra biri itfaiye eri olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, yaralıları kurtarmaya ve enkaz altında kalanları çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin de yaralandığı bildirildi.

244 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze Hükümetinin Medya Ofisi, bu saldırıyla birlikte İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısının 244’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, “İsrail işgalinin Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde basın görevi için bulunan gazetecileri bombalayarak işlediği korkunç suçla meslektaşlarımız şehit edildi” denildi.

Ayrıca ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler, bu “suçlara ortak olmakla” suçlandı.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabında, “Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise “Gazze’deki durumu kontrol altına alamamamız insanlığın başarısızlığıdır, İsrail’in yaptıkları tüm insani yasalara aykırıdır” açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: Soruşturma başlatacağız

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi bölgesini vurduğunu doğrularken, “olayla ilgisi olmayan kişilere zarar vermekten üzüntü duyduklarını” ve gazetecileri hedef almadıklarını iddia etti. Genelkurmay başkanının saldırıya ilişkin ön soruşturma başlatacağı duyuruldu.