İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurdu: En az 44 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’in bu sabah Gazze Şeridi’nde Nuseyrat Mülteci Kampı ve El-Şati Mülteci Kampı çevreleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanlarına ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’e ait savaş uçaklarının bu sabah Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saldırılarda 25’i Gazze şehrinde olmak üzere 44 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, Gazze şehrinde bir aileye ait evin vurulduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hala enkaz altında kaldığı aktarıldı. Kaynaklar ayrıca, El-Şati Mülteci Kampı yakınlarındaki bir evin de hedef alındığını ve 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaynaklar İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırısında da 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Al-Zawayda bölgesine yönelik saldırıda da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail’in saldırılardan etkilenenler Gazze’deki Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki hastanelere sevk edilirken, sağlık ve sivil savunma ekipleri hayatını kaybeden ve yaralananlara ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yetkililer, can kaybının artmasının beklendiğini açıkladı.

Gazze’de can kaybı 65 bin 549’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 65 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği, 167 bin 518 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.