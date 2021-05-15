İsrail, Gazze'deki medya binasını vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi.

Uyarıda bulunmuştu

İsrail ordusunun, binanın vurulacağı uyarısında bulunduğu bildirilmişti.

Binada, AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.

Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.

Filistin'den hava saldırılarına yanıt

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından, Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze'den atılan bir roket başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet etti. Olayda bir İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylelikle Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10’a yükseldi.

İsrail: Roket fırlatan 3 kişi öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Han Yunus ve orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nda Hamas Hareketi'ne bağlı 3 kişinin roket fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine savaş uçaklarının havalandığı ve 3 kişinin de öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan daha önce yapılan bir açıklamada, sabahın erken saatlerinde İsrail'in orta ve güney kesimlerini hedef alan 20 roket platformunun ve Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir silah üretim atölyesinin bombalandığı bildirilmişti.

Konuya ilişkin Gazze'deki direniş gruplarından bir açıklama yapılmadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.