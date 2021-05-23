İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Walla News'te yayımlanan habere göre, İsrail'in aldığı karar doğrultusunda Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun'un "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Kapıların kapatılması nedeniyle İsrail hastanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin ve gıda ürünlerinin Gazze'ye giremeyecek.

Sınır kapılarını kapatma kararının "Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik politika değişikliği nedeniyle" alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı. Anadolu Ajansı Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.