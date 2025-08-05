İsrail: Gazze’ye kademeli ve kontrollü mal girişine izin verilecek

İsrail’in bir yandan saldırdığı bir yandan da açlığı silah olarak kullandığı Gazze’de insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Havadan yardımların yapıldığı Gazze’de gıda yardımlarına olan acil ihtiyaç İsrail’de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), yerel tüccarlar aracılığıyla Gazze’ye kademeli ve kontrollü mal girişine izin verileceğini duyurdu. COGAT tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’ne giriş yapan yardım miktarı arttırılırken Birleşmiş Milletler ve uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan yardım toplama faaliyetlerine olan bağımlılığı azaltmak amaçlanıyor" denildi.

Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail’in gerekli şartları sağlaması durumunda Gazze’de esirlere yardım ulaştırmak için Kızıl Haç ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Filistinli ve BM yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Gazze’ye günlük yaklaşık 600 yardım tırının girişine izin verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60 bin 933’e, yaralananların sayısı 150 bin 27’ye yükselirken İsrailli yetkililer, Hamas’ın 50 İsrailli esiri Gazze’de tuttuğunu ve bunlarda 20’sinin hayatta olduğunu savunuyor.

Hamdan: İsrail 22 bin yardım tırının bölgeye girişini engelliyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, dün akşam yaptığı açıklamada İsrail’in Filistinlileri kasıtlı olarak aç bırakarak 22 bin yardım tırının bölgeye girişini engellediğini söyledi. Hamdan, "İsrail, ABD desteği ve uluslararası sessizliğin gölgesinde Gazze’ye karşı soykırım ve açlık savaşını sürdürüyor" dedi.