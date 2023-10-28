İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor

İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze’nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

Sabah da bombalama sürdü

İsrail sabah saatlerinden itibaren de Gazze’nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vurmaya başladı.

İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, sınırın İsrail tarafında zaman zaman tank hareketliliği görüldüğünü aktardı.

Bölgede ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail’e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor.

Kesinti sürüyor

Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

İsrail saldırıları, hükümet binaları, sivillere ait konutları, boş arazileri hedef aldı; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı.

Saldırılar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Şifa ve Endonezya Hastanelerinin çevresinde yoğunlaştı.