İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi istifa etti

Reuters'a göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görevinden istifa etti. Halevi'nin, 7 Ekim'deki başarısızlık nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'ya mektup

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’a istifa kararını ileten bir mektup gönderdi. Görevde 2 yıl 2 ayını dolduran Halevi, normalde 3 yıl süren görev süresini tamamlamadan yaklaşık 10 ay önce, 6 Mart’ta görevini bırakacağını ifade etti. Halevi, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu karşısındaki başarısızlık için sorumluluk alacağına dair daha önce verdiği sözünü tutarak istifa ettiğini belirtti.