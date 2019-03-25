İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

25 Mart 2019

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları ve Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi binasını da bombaladı.

Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda da hedef alınmıştı.

Gazze'den roket atılmıştı

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı.

Heniyye: Direniş güçleri karşı koyacak güçte

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin İsrail'e karşı koyacak güçte olduğu belirtildi.

İsrail'e "kırmızı çizgileri aşmayın" uyarısı yapılan açıklamada, "Filistin meselesi; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze cephelerinde ve işgal hapishanelerindeki Filistinli tutuklular bazında kapsamlı bir saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırıya birlik içinde ve Arap kardeşlerimizle üst düzey koordinasyon kurarak karşı koymamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Heniyye'nin ofisi bombalandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Heniyye'nin ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.

Kaynak: AA