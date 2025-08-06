İsrail Güvenlik Kabinesi toplanıyor: Gazze'nin işgali gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin tamamının işgali de dahil olmak üzere bölgeye yönelik saldırı planlarını görüşmek amacıyla Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Netanyahu, toplantıyı yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleştirecek. Toplantıda Gazze'ye yönelik geniş çaplı askeri planların masaya yatırılması bekleniyor.

Askeri yetkililerin ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in uyarılarına rağmen, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği iddia edildi.

Muhalefetten itiraz geldi

Netanyahu, ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid ile de bir araya gelerek Gazze'ye yönelik saldırı planları hakkında bilgi verdi. Lapid, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin "kötü bir fikir olduğunu" söylediğini belirtti.

Lapid, Gazze'nin tamamının işgalinin İsrail'e ağır bir bedel ödeteceğini, İsraillilerin büyük çoğunluğunun da bu plana karşı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yerel basına konuşan ismi açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamen işgal edilmesi ve İsrailli esirlerin bulunduğu noktalara kara harekâtı düzenlenmesi planına sıcak baktığını aktardı.

Ancak Genelkurmay Başkanı Zamir'in bu plana karşı olduğu iddia edildi. Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajının gönderildiği de öne sürüldü.