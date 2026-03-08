İsrail: Hamaney’in yerine geçecek herkesi takip edeceğiz

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Hamaney'in yerine gelecek isim merak konusu olurken savaşın 8. gününde İran Temsilciler Meclisi, tam uzlaşıyla liderini seçti. Ancak liderin isminin güvenlik gerekçesiyle daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Tahran rejimi yeni liderini seçerken İsrail'den de kritik bir mesaj geldi.

"Herkesi uyarıyoruz: Sizi de hedef almaktan tereddüt etmeyeceğiz"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni isme yönelik tehditkar bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail devletinin, her halefi ve halef belirlemeye çalışan herkesi takip etmeye devam edeceğini söylemek istiyoruz. Halef seçimi toplantısına katılmayı planlayan herkesi uyarıyoruz: Sizi de hedef almaktan tereddüt etmeyeceğiz. Bu bir uyarıdır" denildi.

Ne olmuştu?

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı. İran da hem İsrail hem ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarla karşılık verdi.

Saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken 926 kişi hayatını kaybetti.