İsrail, Hamas gibi Hizbullah'ı da hedef alıyor! Pek çok üst düzey isim 1 yıl içinde suikasta uğradı!

İsrail ordusu, Nasrallah’ın muhtemel halefi olarak görülen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in de 4 Ekim'de Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi’nde düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail basını, Safiyuddin'in Beyrut'ta hedef alındığını ve ölümünün ardından Hizbullah'ın henüz yeni bir lider belirlemediğini yazdı. Hizbullah’tan ise Safiyuddin’in öldürülmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haşim Safiyuddin



İsrail ordusunun üst düzey Hizbullah liderlerini hedef aldığı bu operasyonlar, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, örgütün üst yönetiminde yaşanan kayıplar dikkat çekiyor.

Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah, genel sekreterlik pozisyonu için yeni bir isim belirlemek konusunda zorluk yaşıyor. İsrail'in üst düzey isimlere yönelik saldırıları, örgütün lider kadrosunu zayıflatmayı hedefliyor. Şimdi gözler, yeni liderin kim olacağı ve Hizbullah’ın gelecekte nasıl bir strateji izleyeceğinde.

Hamas ve Hizbullah liderlerine eş zamanlı suikastlar

Geçtiğimiz aylarda Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğrayarak öldürülmesinin ardından örgütün yeni lideri olan Yahya Sinvar da İsrail'in yakın zamandaki hedefleri arasındaydı.

İsrail ordusu 17 Ekim'de Gazze'deki saldırılarda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Hamas ise ertesi gün yaptığı açıklamada Sinvar'ın ölümünü doğrulamıştı. Hizbullah'da olduğu gibi Hamas'ta da gözler yeni liderin kim olacağı ve örgütün bu saldırıya nasıl karşılık vereceğinde.

Eski Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Lübnan'daki prostestolar



Öldürülen diğer üst düzey Hizbullah komutanları

* Fuad Şükür

- Nasrallah’ın askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı.

- Hizbullah’ı kuran nesil arasında yer alıyordu.

- 30 Temmuz’daki saldırı sonucu Beyrut’ta öldü.

* İbrahim Akil

- Şükür’ün ölümünün ardından yerine geçti.

- Askeri kanadın iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.

- En yüksek askeri organ olan Cihat Konseyi'nin üyesi.

- 20 Eylül’deki saldırıda Beyrut’ta öldü.

* Visam et-Tavil

- 8 Ocak’taki saldırıda Hirbet Silim beldesinde öldü.

- Önde gelen komutanlardan biri olarak biliniyordu.

* Talib Sami Abdullah

- İsrail sınırındaki şeridin orta kesimindeki operasyonlardan sorumlu “Nasır Birimi” komutanı.

- 12 Haziran’da Hizbullah yöneticilerini hedef alan saldırıda öldü.

* Muhammet Nimet Nasır

- 2016’dan bu yana Aziz Birliği'ni komuta ediyordu.

- 3 Temmuz’da Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde arabasının insansız hava aracı ile hedef alınması sonucu öldü.

* Ahmed Mahmud Vehbi

- Visam et-Tavil’in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimini denetleme görevine getirildi.

- 20 Eylül’deki saldırı sonucu Beyrut’ta öldü.

* Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah

- Abbas Musevi'nin 1992’de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah’ın genel sekreterliğine seçilen Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail saldırısında öldürüldü.

* Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin

- İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.