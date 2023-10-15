İsrail - Hamas savaşı: İran'dan tehdit geldi; ABD uçak gemisi gönderdi

Hamas militanları İsrail'in güneyine sızarak çok sayıda kişiyi öldürmüş, eş zamanlı olarak da binlerce roket ateşlemişti. İsrail daha sonra havadan bombardımana başlamıştı.

İsrail'in olası kara harekatı öncesi ülkenin güneyine asker ve tank sevkiyatı sürüyor. Kara harekatının ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak İsrail Gazzelileri güneye gitmeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.

ABD'den yeni uçak gemisi

Bölgede çatışmalar sürerken, hem İran hem de ABD'den peşi sıra adımla geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gitmesi konusunda emir verdiğini açıkladı.

Austin, bu hamlenin İsrail'e karşı 'düşmanca hareket edenleri' caydırmaya yönelik olduğunu belirtirken, uçak gemisine farklı yetenekteki üç savaş gemisi ile bir uçak filosunun eşlik edeceğini kaydetti.

Austin, yeni gönderilen uçak gemisinin, geçen hafta bölgeye ulaşan USS Gerald R. Ford uçak gemisine eşlik edeceğini ifade etti. ABD bölgeye F-15, F-16 and A-10 savaş uçakları da göndermişti.

Hareket ettiler

USS Dwight D. Eisenhower'ın resmi Facebook hesabından TSİ 04:00'te paylaşılan görüntülerle geminin Akdeniz'e doğru harekete geçtiği duyuruldu.

İran'dan tehdit

ABD merkezli Axios haber sitesi ise dün yayımladığı haberde, isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırarak İran'ın İsrail'e mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Buna göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'le Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

Wennesland, Abdullahiyan'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.

Abdullahiyan da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

'Karşılık veririz'

Buna karşılık 'ülkesinin kırmızı çizgilerinin olduğunu' belirtan İranlı bakan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.

Wennesland da bu mesajı İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek iletti.