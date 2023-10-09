İsrail - Hamas savaşında can kaybı 1.200'e yaklaştı
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından başlayan savaşta ölü sayısı 1.200'e yaklaşırken, yaralı sayısı binlerle ifade ediliyor.
Haber Merkezi
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Hamas, 7 Ekim günü sabah saatlerinde İsrail'e binlerce roket ateşlemiş, ülkenin güneyine sızmıştı. Çok sayıda asker ve sivilin öldürülmesinin ardından İsrail Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 493'e ulaştığını açıkladı. Saldırılarda 2 bin 751 kişi yaralandı.
İsrail yetkilileri, Hamas'ın saldırılarında 700 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kişinin yaralandığını bildirdi.