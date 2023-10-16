İsrail - Hamas savaşında can kaybı 4 bini aştı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından Gazze'ye hava bombardımanı düzenlenmişti. Gazze Şeridi'ne yönelik kara hareketının da kısa sürede başlaması planlanıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 günlük bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 750'ye yükseldiğini bildirdi. Yaralı sayısı da 9 bin 700'e çıktı.

İsrail'de de Hamas saldırıları sonucu 300'ü asker olmak üzere 1.400 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 500 kişi yaralandı.