İsrail, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

İsrail, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes süreci kapsamında yaşanan son gelişme nedeniyle Hamas’ı “ateşkesi ihlal etmekle” suçladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hamas’ın teslim ettiği cenazenin, Aralık 2023’te Gazze’de bulunan esir Ofir Tzarfati’ye ait olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bugün acil toplantı yapacağı ve “ateşkes ihlaline yanıt olarak atılacak adımların değerlendirileceği” belirtildi.

Cenaze kimliği tartışma yarattı

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bir İsrailli esirin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini açıklamıştı.

Ancak İsrail tarafı, cenazenin anlaşma kapsamındaki esirlerden hiçbirine ait olmadığını savundu.

Tel Aviv Adli Tıp Enstitüsü, yapılan incelemede teslim edilen cesedin Gazze’de kalan 13 İsrailli esirden herhangi birine ait olmadığını bildirdi. İsrailli yetkililere göre, söz konusu kalıntılar daha önce Aralık 2023’te İsrail ordusunun getirdiği bir esirin cesedine ait.

Hamas’tan 16, İsrail’den 195 cenaze teslim edildi

Ateşkes ve esir takası süreci kapsamında Hamas bugüne kadar İsrail’e 16 ceset teslim etti.

Bu cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı, yapılan testlerle ortaya çıkmıştı.

Öte yandan İsrail, Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla 195 Filistinlinin cenazesini Gazze’ye gönderdi. Ancak kimlik bilgileri paylaşılmadığı için Gazze Sağlık Bakanlığı bunlardan sadece 72’sinin kimliğini belirleyebildi.

“Filistinli esirlere infaz” iddiaları

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen bazı cenazelerde yakın mesafeden ateş edilme ve işkence izlerine rastlandığını açıkladı.

Sevabite, bu bulguların İsrail’in Filistinli esirlere yönelik “saha infazı” uyguladığının kanıtı olduğunu savundu.

Gerginlik tırmanabilir

Son yaşanan gelişme, ateşkes sürecinin kırılganlığını bir kez daha gündeme getirdi.

İsrail tarafı “ihlale karşılık verme” mesajı verirken, Hamas’ın ateşkes çerçevesinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.