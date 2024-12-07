İsrail: Hamas'ın hava savunma birimi komutanı Nidal Al-Najar öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Gazze’deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar’ın İsrail Güvenlik Ajansı (ISA) ile gerçekleştirilen ortak bir operasyon sonucunda öldürüldüğünü açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, Al-Najar’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’e yönelik düzenlenen havadan sızma eyleminin planlayıcılarından biri olduğu ifade edildi. Ayrıca, Gazze merkezinde İsrail birliklerini hedef almak amacıyla patlayıcı yüklü dronlar ve insansız hava araçları kullandığı belirtildi.

Filistin kaynakları, İsrail’in hava saldırılarında sivil can kayıplarının arttığını ve Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Uluslararası toplum, bölgede giderek derinleşen çatışmaya çözüm bulunması için taraflara çağrıda bulunuyor.