İsrail Hamas’ın üst düzey komutanını öldürdü
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bir araca düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıkladı. Filistinli kaynaklar saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.