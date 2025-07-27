İsrail, Hanzala gemisindeki aktivistlere avukat görüşünü engelledi

İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisinin Aşdod Limanı'na çekilmesinin ardından, gemide bulunan aktivistlerle görüşmek isteyen insan hakları avukatlarına izin verilmedi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Adalah tarafından yapılan açıklamada, avukatların defalarca yaptığı görüşme başvurularının İsrail makamlarınca reddedildiği belirtildi. Adalah, geminin uluslararası sularda durdurulmasının ve aktivistlerin gözaltına alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

12 saat boyunca denizde bekletildi

İsrail yönetimi, Hanzala gemisinin yaklaşık 12 saat boyunca denizde bekletildikten sonra Aşdod Limanı'na getirildiğini doğrularken, avukatların taleplerine olumlu yanıt verilmedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) da yaptığı açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemideki güvenlik kameralarını söktüğünü duyurdu. Gemiye yönelik baskın, YouTube üzerinden canlı yayınla takip edilmiş, yayın sırasında İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve aktivistlerin ellerini kaldırarak teslim oldukları görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, geminin alıkonulan aktivistlerle birlikte İsrail kıyılarına çekildiğini açıklamıştı.