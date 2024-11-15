İsrail Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırdı!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı. X hesabından paylaşım yapan İsrailli Sözcü, Dahiye bölgesindeki Gubeyri'deki 2 noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yapmıştı.