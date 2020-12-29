İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, İsrail ile Fas Maliye bakanlıkları arasında yapılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıllık 500 milyon dolara çıkaracağı belirtildi.

İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmine değinilmeyen açıklamada, bu anlaşmanın Fas'ta mı yoksa İsrail'de mi imzalandığına ilişkin de bilgi verilmedi.

Israel Today gazetesi ise söz konusu anlaşmanın birkaç gün önce İsrail heyetinin Fas'a yaptığı ziyaret sırasında imzalandığını yazmıştı.

Fas Sanayi Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi de dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile ikili endüstriyel iş birliği olanakları hakkında uzaktan görüşmeler gerçekleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Fas heyeti İsrail'de temaslarını sürdürüyor

Öte yandan, İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberinde, Faslı bir heyetin İsrail'de görüşmelere ve 2000 yılına kadar Fas'ın Tel Aviv'deki diplomatik temsilciliğinin bulunduğu binanın yeniden açılması için hazırlık yapmak üzere teknik önlemler almaya devam ettiği aktarıldı.

Fas heyetinin Dışişleri Bakanlığında İsrailli yetkililerle görüşmeler yaptığı kaydedilen haberde, söz konusu heyetin İsrail'e ne zaman geldiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Israel Today gazetesi ise Fas heyetinin İsrail'e dün ulaştığını yazdı.