İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşması

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İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmaların ardından tarafların ateşkes konusunda uzlaştığı bildirildi.

Reuters'a açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ve Hizbullah'ın cuma günü yerel saatle 16.00'da yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasına vardığını söyledi.

Müzakerelerde ABD, Katar ve İran etkisi

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, anlaşmanın sağlanmasında ABD ve Katarlı müzakerecilerin aktif rol oynadığını belirtti. Yetkili, İran'ın da sürece destek verdiğini ifade etti.

Yetkili açıklamasında, "Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı" dedi.

Karşılıklı saldırıların ardından uzlaşı

Aynı yetkili, gün içerisinde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tarafların ateşkese geçtiğinin değerlendirildiğini belirterek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı ateşin ardından İsrail ve Hizbullah'ın artık ateşkes sürecine girdiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.