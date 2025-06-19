İsrail-İran gerilimi sürüyor! Prof. Dr. Burak Küntay yorumladı: ABD İran'a girecek mi?

Beykoz Üniversitesi Rektörü ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Burak Küntay, Habertürk'te katıldığı programda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'ı vurma ihtimalinin olduğunu ifade eden Küntay, ABD'nin rejim değişikliğini çok önemsediğini düşünmediğini aktardı.

İran'daki nükleer tehdidin İsrail için yaşam sebebi olduğunu da belirten Prof. Dr. Burak Küntay, "Nükleerlikten çıkmış, nükleer tehdit olmayan ama olma ihtimali olan bir İran, İsrail'in oradaki mevcudiyetini ayakta tutan en önemli sebeptir." ifadelerini de kullandı.

"Trump burayı yarın vurursa şaşırmayın"

ABD'nin bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağını değerlendiren Küntay, Trump'ın kitlesinin önemli rol oynayacağından şöyle bahsetti:

"Trump'ın sabah dedikleriyle akşam dedikleri birbiriyle alakasız. Ama kimse şunu sanmasın, 'aklına gelince bi şey söylüyor' hayır.

Ağzından çıkan laflar bazen korku, bazen şüphe yaratıyor. Bununla birlikte karşı tarafı bastırmak istiyor.

Burada da size çok net bir şekilde söylüyorum. Trump'a sorsanız, 'Sen gerçekten İran'ı vurmak istiyor musun? diye. Trump'ın hiç istediğini sanmıyorum.

Sebebi de belli. ABD dış politikası falan değil. Trump'ı oraya getiren kitlenin bir kısmı İran'ı bir önce bitirmesini istediği gibi, diğeri de 'ne işimiz var bizim orada' diyen bir kitle.

Fakat bir yandan da ABD seçimlerini ve ABD başkanlığını sponsorları yönetir. Miriam Adelson'a bakın. Adelson olduğu müddetçe Trump burayı yarın vurursa şaşırmayın."

"Nükleer tehdit olmayan İran, İsrail'in mevcudiyetini..."

İsrail'e en büyük finansal desteği ABD'nin verdiğinin altını çizen Küntay, nükleer tehdit olmayan İran'ın İsrail'in oradaki mevcudiyetini ayakta tutan en önemli sebep olduğunu ifade etti:

"İsrail aldığı en büyük finansal destek ABD'den. Bunlar ABD kongresinden geçiyor. Bu kongreden geçerken yapılmış bütün savunmaları okuyun. En çok geçen cümle İran tehdididir.

'İran'ı ortadan kaldıralım, tehdit olmaktan çıksın' deseniz önce İsrail itiraz eder.

Nükleerlikten çıkmış, nükleer tehdit olmayan ama olma ihtimali olan bir İran, İsrail'in oradaki mevcudiyetini ayakta tutan en önemli sebeptir."

"ABD'nin rejim değiştirmeyi umursadığını sanmıyorum"

İran'daki nükleer tehdidin mevcudiyetinin İsrail için yaşam sebebi olduğunu da belirten Prof. Dr. Burak Küntay, ABD'nin rejim değişikliğini önemsemediğini söyledi:

"ABD'de şu an bir şey belirdi. Pentagon'un içerisinde bir de ABD'deki önemli karar alıcılar şunu düşünüyor: 'Pis işi bunlar yapıyor. Şu bombardıman uçaklarıyla gelip şuraları vuralım ve bu nükleer hikayesi bitsin.'

ABD'nin ben çok rejim değiştirme vesaire umrunda olduğunu sanmıyorum. İsrail için başka bir şey konuşuruz.

Ama ABD'nin buraya girip vurma ihtimali var mı derseniz keşke hayır desem. Ama çok ciddi bir şekilde Trump'ın arkasında bir grup hazır İsrail bu işi buraya kadar getirdi, 'vur bitsin' diyor. Ama bir grupta, siyasi bir bürokrat iki bu işe girdiğin zaman bu böyle kalmaz diyor."

İran'ın tehlikesi

İki tarafından birbirine kademeli ve dikkatli atışlarda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Burak Küntay, "İki taraf içinde hedef belirlenen yerler. Kendileri de bunu çok eskale etmek istemiyor. Ama bu elden bir kaçarsa, ki kaçabilir. ABD'nin topa girmesi neye sebeptir biliyor musunuz? Asıl korkulan şey İran'ın attığı füze değil. Siz İran'ın eskisi gibi ABD veya İsrail'de veya Avrupa'da eylemler yapan bir modele dönüştürürseniz işte bu tehlike" dedi.