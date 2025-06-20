İsrail-İran geriliminde 8. gün: İran'ın İsrail'deki Microsoft binasını vurduğu iddia edildi
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim 8. gününde de sürüyor. İran’ın füze saldırılarında, İsrail’deki Microsoft binasının vurulduğu öne sürüldü. Öte yandan, Rusya'dan da bölgedeki gerilimle ilgili açıklamalar geldi. İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Kremlin Sözcüsü Peskov, Hamaney'e olası bir suikast durumunda "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi. İşte gerilimin 8. gününde bölgede yaşananlar...
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilim, bugün 8. gününe girdi. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede art arda yıkım ve can kaybı haberleri geliyor.
İşte gerilimin 8. gününde öne çıkan gelişmeler...
İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Peskov ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" da ekledi.
New York Post gazetesi, ABD’nin İran’a saldırması konusunda başkan Donald Trump’ın çekinceleri olduğunu yazdı. Habere göre Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesi halinde ülkenin “yeni bir Libya”ya dönüşmesinden endişe ediyor.
İran’ın İsrail’e attığı füzelerden birinin Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.