İsrail, İran halkına ajanlık yapma çağrısında bulundu

Söz konusu çağrı, İsrail ordusunun X hesabından Farsça olarak yayımlandı.

İran halkına hitaben Farsça yazılan açıklamada, "İran'ın Lübnan ve Gazze'de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği" belirtilirken, İranlılara açıkça ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

İran halkının kendileriyle irtibata geçip mesajlar attığını iddia eden İsrail ordusu, İranlılardan kendileri ile değil doğrudan MOSSAD ile irtibata geçmelerini istedi.

İsrail ordusunun paylaşımı, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu.