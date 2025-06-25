İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü listesine aldı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Merkez Bankası'nı ve bazı İranlı kurum ve yetkilileri "terör örgütü listesi"ne dahil eden bir kararname imzaladığını duyurdu.

Katz, X platformundaki paylaşımında, İran Merkez Bankası'nın yanı sıra ülkedeki iki banka, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir şirket ve üç üst düzey İranlı yetkilinin de "terör örgütü ve mensubu" olarak tanımlandığını aktardı.

Yaptırımların detaylarına yer vermedi

Kararın yeni ekonomik yaptırımları beraberinde getirdiğini ifade eden Katz, yaptırımların detaylarıyla ilgili bilgi vermedi. Bakan Katz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mossad ve Ulusal Ekonomik Savaş Merkezi'nin talebi üzerine, İran terör rejiminin finansman sisteminin kalbine darbe vurmayı amaçlayan İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan eden özel bir emir imzaladım."

İran Merkez Bankası'nın "milyarlarca doları ölümcül terörizme aktardığını" iddia eden Katz, bu paraların Devrim Muhafızları aracılığıyla Hizbullah, Husiler, Irak'taki Şii milis gruplar, Hamas ve Batı Şeria'daki unsurlara yönlendirildiğini öne sürdü.