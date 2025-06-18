İsrail-İran savaşı altıncı gününde: Savaşta korkulan oldu, İran'dan nükleer tehdit

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın misilleme saldırıları altıncı gününde karşılıklı kayıplarla devam ediyor. Bölgedeki ABD üsleri alarma geçerken, olası müdahale senaryoları tartışılıyor.

Gece boyunca yoğun saldırılar yaşanırken, İsrail Tahran’ı, İran ise Tel Aviv başta olmak üzere Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı. İsrail kaynaklarına göre, İran’ın insansız hava araçları (İHA) ve hipersonik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti. İran ise İsrail’in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin de bulunduğu üst düzey isimlerin öldüğünü, toplamda 224 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

'Belki' diyerek paylaşıldı

İran medyasında ise bir kişinin “Belki” adlı nükleer savaş başlığına dokunduğu anları gösteren bir video yayınlandı. Söz konusu görüntü, İran devlet medyasının “Bu gece dünya yüzyıllarca unutamayacağı bir sürprizle karşılaşacak” açıklamasının hemen ardından servis edildi.

İran, son 24 saatte 9 ayrı saldırı düzenlerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın hedef aldığı Bat Yam bölgesini ziyaret ederek “Sivillere kasıtlı saldırının bedeli ağır olacak” açıklamasında bulundu.

Siyasi gerilim ABD’ye sıçrıyor

Çatışmalar yalnızca askeri değil, siyasi cephede de sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde İsrail’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan operasyon planını veto ettiği iddia edilmişti. Trump son açıklamasında, “İran semalarında mutlak kontrol sağladık. Hamaney’in nerede olduğunu biliyoruz ama şimdilik hedef almayacağız” dedi.

İran dini lideri Hamaney ise gece yarısı yaptığı açıklamada savaş ilanını ima eden ifadelerle “Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz” dedi. İran Devrim Muhafızları da İsrail semalarında “tam kontrol” iddiasında bulundu.

ABD müdahil olabilir

İsrail devlet televizyonu ve New York Times’ın haberlerine göre, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlara doğrudan katılımı gündemde. Washington, bölgedeki askeri üslerinin alarm seviyesini artırırken, olası bir saldırı durumunda İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyerek ABD donanmasına karşılık verebileceği öngörülüyor.

13.06

İsrail: İran'da 1100 hedef vuruldu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran’dan bu yana İran’a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında 1100’den fazla hedefin vurulduğunu söyledi.

11.45

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer tesislerin durumu iyi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu ve çalışanlarının moralinin yüksek olduğunu söyledi.

09.15

İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

06.10

Kudüs ve Tel Aviv’e füze düştü, yangınlar çıktı

İran’dan atılan onlarca füzeden bazıları İsrail hava savunmasını geçti. İsrail Ordu Radyosu, İran’a ait birkaç füzenin İsrail topraklarına düştüğünü doğruladı; İsrael Hayom’a göre en az iki füze Kudüs ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine indi. Kanal 12, orta İsrail’de bir binada hasar ve 20 aracın yangına maruz kaldığını bildirdi.

05.00

İsrail, İmam Hüseyin Üniversitesi’ni vurdu

İsrail güçleri, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan/Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi’ne saldırı düzenledi.

04.00

ABD’den, İsrail Büyükelçiliğini geçici kapatma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği’ni bugünden 20 Haziran’a kadar kapattı. İngiltere de Orta Doğu’daki önlemlerini artırarak bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderdiğini açıkladı.

03.00

İran: Fettah füzeleri savunmayı aştı

İran Devrim Muhafızları, “Fettah füzelerimizin savunmayı aştığını, İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladığını” iddia etti.

02.40

İsrail, Tahran’a yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, Tahran bölgesine yönelik yeni hava saldırısı dalgasını duyurdu. Hemen ardından Tahran semalarında şiddetli patlama sesleri kaydedildi.

02.30

Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yok

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden “Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız, onlarla müzakere yok” mesajı verdi.

01.30

Trump ile Netanyahu görüştü

Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, “Hamaney’in nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz” dedi; aynı zamanda İran’a "kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısında bulundu.